19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
18.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:24

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Suiçmez, mesajında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız Türk devleti kurmaya karar verip İstanbul Kız Kulesi açıklarında demirlemiş Bandırma Vapuru'na binerek Samsun'a ayak basıp Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması amacıyla bağımsızlık ve kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Samsun'a gelişinin amacının, kurtuluş ve kuruluş mücadelesini Anadolu'dan başlatarak millet iradesine dayalı bağımsız bir Türk devleti kurmak olduğunu kaydeden Suiçmez, şöyle devam etti:

"Bu nedenle 19 Mayıs 1919 kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin başlatıldığı çok önemli bir tarihtir. Bu amaçla başlatılan yolculukta kahraman halkımız kurtuluş mücadelesine omuz vermiş ve emperyal güçlere karşı Kurtuluş Savaşını kazanarak tarih yazmıştır. Aynı inançla kurtuluştan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması ülküsü gerçekleştirilmiştir. Dünya tarihine bu destanı yazdıran başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve devrim arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Suiçmez, Atatürk'ün Gençliğe Hitabında belirttiği gibi Türk gençliğine verdiği görevin dün olduğu gibi bugün de bilincinde olan gençlerin, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti devletini sonsuza dek koruyup kollayacağını vurgulayarak, "Trabzon Barosu olarak 101 yıl önce başlatılan kurtuluş ve kuruluş mücadelesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve devrimleri doğrultusunda aynı inanç ve azimle mücadele edeceğimizi belirtiyor, ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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