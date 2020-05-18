19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, tarih boyunca esareti kabul etmeyen bir milletin bağımsızlık meşalesini yakarak milli mücadelenin ilk adımlarını attığı tarih olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ateşini yaktığı bağımsızlık meşalesinin 101 yıldır Türk milletinin göz bebeği olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919 dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Milli mücadele, emperyalist güçlere karşı tüm mazlum milletlerin örnek aldığı bir direniş olmuştur. Bugünün gençlerimize bayram olarak armağan edilmesi de çok anlamlıdır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini gençlerde görmüş, cumhuriyetin gençlerle ileriye gideceğine inanarak onlara güvenmiştir. Bizler de gelecek güzel günlerin gençlerimizin elinde şekilleneceğine, cumhuriyetimizin onların çabalarıyla daha da ileriye gideceğine inanıyoruz. 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum."

Hacısalihoğlu, Trabzon'un da milli mücadelede ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a yaptığı ilk ziyarette söylediği şu sözleri bir kez daha hatırlatmak istiyorum; 'Arkadaşlar, beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına üçüncü tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı bilincimde sürekli canlı kalacaktır.'"

Kaynak: AA