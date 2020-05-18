19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, 19 Mayıs'ın, yoksulluk ve çaresizlik içindeki bir milletin esarete ve işgale karşı kutsal isyanı başlattığı, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk milletinin ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

Kaya, 19 Mayıs'ın umut, emperyalizme karşı müthiş bir direniş olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk o nedenle '19 Mayıs benim doğum günüm' demiştir. 19 Mayıs 1919'da manzara şudur; işgal altındaki topraklar, yoksulluk ve çaresizlik içindeki bir millet ve bu yoksul ve çaresizlik içindeki milleti ayağa kaldırarak işgalcileri ve yerli işbirlikçilerini vatan topraklarından söküp atmayı düşünen inançlı, kararlı ve genç bir komutan. Genç komutan, büyük insan Mustafa Kemal Paşa bu şartlarda milli mücadelemizi başlatmak için Samsun'a ayak basmış ve Türk milletinin kara yazgısını değiştirerek bu toprakları bizlere vatan yapmıştır."

Cumhuriyete ve yarattığı değerlerine sahip çıkmak ve daha aydınlık yarınlara taşımak için gençlere çok ihtiyaç olduğuna işaret eden Kaya, "Onların çalışkanlıkları ve kararlılıklarıyla cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu tarihi sorumluluğun bilincindeki gençlerimiz, hepimizin gururu ve umududur. Bu duygularla milli bağımsızlığımızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyor, milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA