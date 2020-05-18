19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eren, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün yıl dönümünü kutladı.

Atatürk'ün o gün söylediği "İlk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk safında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük meydan savaşında, üçüncü tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının muharebe meydanında gösterdikleri fedakarlıkların kıymetli hatırası daima dimağımda canlı kalacaktır." sözlerinin de kendileri için ayrı bir değer ve miras olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:

"Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması da geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu özümseyerek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yüksek liyakatli genç nesiller olarak yetişmeleri adına değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle anıyor, gençlerimize sağlık ve başarı diliyoruz."

Kaynak: AA