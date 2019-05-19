19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Fener Alayı

Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı tertiplendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan Fener Alayı yürüyüşü Kapalı Çarşı önünde son buldu.

Fener Alayı'na katılan bisikletliler ve cirit takımı renkli görüntüler oluşturdu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve vatandaşlar Fener Alayı yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşün sonunda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bugün hepimiz gururluyuz ve sevinçliyiz. 19 Mayıs Türk milletinin tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Samsun'a çıkan Atatürk, yayımladığı genelgeler ve topladığı kongrelerle Türk milletini tek bir çatı altında birleştirerek, topyekun bir varlık savaşına girişmiştir. Atatürk yurdumuza dört bir taraftan saldıran dünyanın müstevli güçlerine karşı büyük bir zafer kazandı." ifadelerini kullandı.

Baruş, kortejde toplumun her kesiminden insanları korteje katılmasının kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Gürkan ise yüzyıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin düşmanın İzmir'den çıkarılmasıyla zaferle sonuçlandığını anlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitler vererek, bu vatan toprağını biz Türk milletine armağan etmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA