19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Malatya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği, Atatürk Anıtı önünde başlayan fener alayı yürüyüşü Kapalı Çarşı önünde son buldu.

Fener alayına katılan bisikletliler ve cirit takımı renkli görüntüler oluşturdu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve vatandaşlar fener alayı yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşün sonunda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek "Bugün hepimiz gururluyuz ve sevinçliyiz. 19 Mayıs Türk milletinin tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Samsun'a çıkan Atatürk, yayımladığı genelgeler ve topladığı kongrelerle Türk milletini tek bir çatı altında birleştirerek, topyekun bir varlık savaşına girişmiştir. Atatürk yurdumuza dört bir taraftan saldıran dünyanın müstevli güçlerine karşı büyük bir zafer kazandı." ifadelerini kullandı.

Baruş, toplumun her kesiminden insanların korteje katılmasının kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Gürkan da 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin düşmanın İzmir'den çıkarılmasıyla zaferle sonuçlandığını anlatarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitler vererek bu vatan toprağını biz Türk milletine armağan etmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA