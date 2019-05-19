Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Kentte kutlamalar, Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent protokolü ve ellerinde Türk bayrağı bulunan binlerce öğrenci ile çok sayıda vatandaş, davul ve zurna eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahne alarak gösteri sundu.

Programda konuşan Erzurum Valisi Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak söz konusu bayramın Erzurum'da ayrı önemi olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuruluş Savaşı'nı Samsun'da başlatıp daha sonra Erzurum'a geldiğini belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Atatürk Erzurum'da yaklaşık 53 gün kalıyor. Dadaşlar Atatürk'e bütün kapılarını açıyor. Yaptığı toplantılar ve Erzurum Kongresi ile Atatürk adeta Erzurum'da Cumhuriyet'in temellerini atıyor. O tarihlerde çok farklı olaylar cereyan ediyor. Atatürk mücadeleye başladığında görevden alınmasına, hatta tutuklanmasına karar veriliyor ancak Erzurum'daki kolordu komutanı olan Kazım Karabekir Paşa bu kuralı uygulamıyor ve Atatürk'e 'Emrinizdeyim Paşam' diyor. Bu olaylar aslında Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından birisidir."

Memiş, gençlere ve öğrencilere nasihatlerde bulunarak Atatürk'ün zor şartlarda mücadele ettiğini anlattı.

Bölücü terör örgütlerine karşı eş zamanlı olarak mücadele ettiklerini kaydeden Memiş, kahraman polis, asker, güvenlik korucusu ve 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa diledi.

Memiş, vatan topraklarını korumak için canını feda eden şehitlere mahcup olmamak için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak "Gençlere çok vazife düşüyor. Atatürk'ün gençliğe emaneti Cumhuriyet'tir. Gençleri çok emek verip iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Eş zamanlı olarak sizleri teknoloji, bilim ve fenle yetiştirmeye gayret edeceğiz." dedi.

"19 Mayıs gençlik demek, gençlik ise gelecek, bugün ve yarınların tek güvencesi demektir"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de bugünün Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu milli kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 100. yılı olduğunu belirtti.

Erzurum'un tarihinde hep ilklere öncülük eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehir olduğunu ifade eden Taşkesenligil, "Erzurum Cumhuriyet'in kuruluşunda da öncü rolü bir kez daha üstlenerek tarih sahnesine çıkmış ve Atatürk komutanlığındaki Milli Mücadele'de Erzurum Kongresi ile yerini almıştır. 19 Mayıs demek milletimizin onur ve asaletiyle 100 yıl önce tarih sahnesine bir kez daha şaha kalkışın adıdır. 19 Mayıs gençlik demek, gençlik ise gelecek, bugün ve yarınların tek güvencesi demektir." diye konuştu.

Program sporcular, halk oyunları ekibi gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA