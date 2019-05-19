19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (İslahiye)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde törenlerle kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde törenlerle kutlandı.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda İslahiye Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çitçi tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlanan kutlama programına Atatürk Stadyumu'nda devam edildi.
Törene, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan,106'ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, Belediye Başkan Vekili Fethiye Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Program kapsamında düzenlenen gençlik koşusunda fenalaşan bazı öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.
Kutlamalar, öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sunması ve yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.