19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba'da kutlandı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba'da kutlandı.
Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve spor gösterileri yapıldı.
Programın sonunda "19 Mayıs" konulu resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.
Programa, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, kamu kurumlarının müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.