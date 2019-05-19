Boyabat ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.



Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlamalar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda Gençlik Şöleni etkinlikleriyle devam etti.



İlçedeki ortaöğretim kurumlarından temsili 30'ar öğrenci, öğretmen ve idarecilerin katıldığı Gençlik Şöleni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, tarihte esareti ne pahasına olursa olsun kabul etmemiş necip bir millet olan Türk milletinin, 100 yıl önce bugün de kimseye köle olmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Erdem, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Program günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunuşu, halk oyunları gösterisi, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Cevabı" isimli oratoryo gösterisi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando sporcularının gösterisi ile devam etti.



Yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve gruplara protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi, sunulan konserle sona eren programa, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özay Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA