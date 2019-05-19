Gaziantep'in Nizip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar tarafından anıta çelenk bırakıldı ardından ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Nizip Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda ise, Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okundu, kick boks gösterileri yapıldı. Etkinlikte Nizip engelli voleybol takımının gösteri maçı, liseler arası basketbol atış ve penaltılar finali, jimnastik grubu gösterisi ve halk oyunları gösterileri yer aldı.

Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA