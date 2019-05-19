19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'in Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'in Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, Kölemen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, gençler çeşitli spor dallarında gösterilerini sergiledi.
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA