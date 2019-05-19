19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da Valilik önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kent genelinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular, motorize polis ekipleri eşliğinde geçiş yaptı. Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, törende yaptığı konuşmada, gençlerin Atatürk'ün eserlerinin temel taşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her yıl 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üzerine düşen görevi yerine getirecektir."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar, 40 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na yürüdü. Artuklu Spor Salonu'nda devam eden törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, gençlerin bayramını kutladı.

Program, öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları ve spor gösterilerinin sunulması, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış sürecine değinen Döner, "Bugün ümit var. Bugün ülkeye ve dünyaya yön verecek bir gençliğin karşımızda olduğunu görüyoruz." dedi.

Tören, Elazığ Belediyesi Mehter Takımı ile öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA