19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Sinop'ta törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Açıkbaş, İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve sonsuz yolculuğa çıkışının 100. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutladıklarını söyledi.

Türk gencinin Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarının tek ve en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Açıkbaş, "Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur." dedi.

Programda, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programın akşamki bölümünde ise "Dünya Atabarı Oynuyor Projesi, bilek güreşleri, boccia ve dart Finalleri, havai fişek gösterileri ve Feridun Düzağaç konseri ile son bulacak.

Törene Vali Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA