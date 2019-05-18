AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, 19 Mayıs zaferi milletin, koşul ne olursa olsun vatanına ve istikbaline sahip çıktığının en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

19 Mayıs zaferinin aziz ecdadın gözünü kırpmadan meydanlarda göstermiş oldukları kahramanlıkların adı olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"19 Mayıs zaferi kenetlenmenin, cesaretin ve vatan toprağının kutsallığının eşsiz örneğidir. 19 Mayıs zaferi toprağımıza ve bağımsızlığımıza kasteden kim olursa olsun karşılarında daima iman dolu milletimizin dimdik duruşunun varlığının neticesidir. Allah ecdadımıza rahmet etsin. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA