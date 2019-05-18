Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutaşı, mesajında, ülkenin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olan 19 Mayıs'ın 100. yılını gururla kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin en zor durumlarda dahi bağımsızlığını muhafaza ettiğini vurgulayan Tutaşı, şunları kaydetti:

"Bundan bir asır öncesinde milletimizin en ümitsiz olduğu bir dönemde Samsun'dan bir ışık doğdu. Dört bir yanı düşman işgaline uğramış ülkemizde, ezanlar susturulmaya çalışılmış ve asırlardır adaletle kıtalara hükmeden ülkemiz sonsuzluğa dek yok edilmek istenmişti. Fakat vatanın evlatları hiçbir zaman boyunduruğu kabul etmediği gibi, yine sahip çıktı topraklarına. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde destansı bir mücadelenin fitili yakıldı Samsun'da. İşte bu önemli tarih milat oldu ve bağımsızlık mücadelesi dalga dalga yurdun dört bir yanında başladı. Bu güzel tarihe anlam katan diğer özellik ise gençlere armağan edilmesidir. Bu gençliğe verilen değeri gözer önüne sermektedir. Öte yandan gençlere de önemli mesajlar verme açısından 19 Mayıs özel bir tarihtir. Ülkemiz her zaman gençlere emanet edilmiş ve gençlerin omuzlarında büyümüş ve güçlü olmuştur. Bu ilelebet bu şekilde devam edecektir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de gençliğe önem vermiş bu naciz tarihi onlara hediye etmiştir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlarken, ülkemiz için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA