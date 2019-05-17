AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kutlama mesajında, imkansızlıklar içinde başlayan bağımsızlık mücadelesini, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu olarak tanımladı.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin geleceğin teminatı, umudu çocuklar ve gençler olduğunu dile getiren Uzer, "Unutmamalıyız ki; ancak gençlerine güvenen, onları en iyi şekilde yetiştiren milletler ilelebet mevcudiyetlerini sürdürebilirler. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha huzurlu bir ülke bırakmak içindir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da 19 Mayıs 1919'un millete olan inancın anlamlı bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şüphesiz vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir. Türkiye, Cumhuriyet'in ilanının ardından geçen süre zarfında önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün Türkiye, demokratik rejimiyle, ekonomik, siyasi ve askeri gücüyle, insan kaynaklarıyla, köklü devlet geleneğiyle, küresel topluma katkılarıyla dikkat çeken, ilgiyle takip edilen bir ülke konumundadır."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise 19 Mayıs'ı tarihten silinmek istenen Türk milletinin, geleceğine ve kaderine yön verdiği bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek Türkiye'yi nice 100 yıllara eriştirecek olan, geleceğin mimarı gençlere duydukları güven ve inancın tam olduğunu vurguladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı yayımladığı mesajında "Savaşlar vardır, en büyük gücünüz top ve tüfektir. Savaşlar vardır en büyük gücünüz topa – tüfeğe karşı koyabilen, vatanı uğruna ölmeyi göze alan vatan sevdalılarıdır. Türk Milleti tarihi boyunca bağımsızlığını, vatanı uğruna hayatını feda eden isimsiz pek çok kahramanın cesaretiyle elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise milletin en büyük zenginliği olan gençlerin birlik ve beraberlik duyguları içinde, Türkiye Cumhuriyetine sonsuza kadar kararlılıkla sahip çıkacağına ve yarının yeni dünyasının önemli aktörlerinden olacağına olan inancının tam olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin, bizlerden daha üstün niteliklere sahip olması ve geleceğe güvenle bakması için her türlü desteği vermek, hepimiz için milli bir görevdir."

Kaynak: AA