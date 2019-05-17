Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk adımda yakılan 'İstiklal Meşalesi' Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatana yayılmış, nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Yıldırım, aziz milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle verdiği bu mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu zaferle Aziz Milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum."

-Hayrabolu Belediye Başkanı İnan

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesinin milli mücadelenin ve kurtuluş yolculuğunun başlangıcı olduğunu ifade etti.

İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın millet olarak büyük bir coşku ve sevinçle kutlandığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır. Milletimizin esaret altında yaşamayacağının ve vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığı bu tarih, aynı zamanda Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bir bayramdır.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan bu bayramın anlamını unutmamak, o anlama göre geleceğe yön vermek gençlerimizin görevidir.Türk milletinin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA