AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kirazoğlu, mesajında, Türk milletinin 1919'da, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadelenin cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığını vurgulayan Kirazoğlu, "Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar." ifadelerini kullandı.

Gençlere siyasette ve devlet yönetiminde duydukları güvenin somut bir göstergesi olarak seçilme yaşını da 18'e indirdiklerine değinen Kirazoğlu, gençlerin, ecdat yadigarı bu aziz vatanı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbale gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inandığını belirtti.

Sait Kirazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA