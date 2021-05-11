19 Mayıs Akdeniz'e açılacak 30 tekneyle kutlanacak
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19 Mayıs Akdeniz'e açılacak 30 tekneyle kutlanacak

19 Mayıs Akdeniz'e açılacak 30 tekneyle kutlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan Akdeniz'e açılacak 30 tekneyle birlikte Işıklar'dan Yat Limanı'na uzanacak bisiklet turuyla kutlayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan Akdeniz'e açılacak 30 tekneyle birlikte Işıklar'dan Yat Limanı'na uzanacak bisiklet turuyla kutlayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama hazırlıklarına başladı. Başkan Uysal, geçen yıl 19 Mayıs'ı tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize açılan teknelerle kutladıklarını hatırlatarak bu yıl hem denizde hem karada 19 Mayıs heyecanını yaşayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümünde tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenmiş 30 tekneyle Akdeniz'in maviliklerine açılacak. 19 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de yat limanından hareket edecek tekneler, Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç nokta Bababurnu Deniz Feneri'ne seyir yapacak. Saat 19.19'u gösterdiğinde tüm teknelerden İstiklal Marşı yükselecek.

Tekne korteji öncesinde ise kutlamalar karada başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya İl Bisiklet Temsilciliği ve Antalya Bisiklet Platformu koordinasyonunda düzenlenecek 19 Mayıs için bisiklet turu, saat 16.00'da Işıklar Caddesi'nden başlayacak. Bisikletçiler, iki saatlik turu tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda noktalayacak ve burada denizdeki kutlamalar için Türk bayrağını Başkan Uysal'a devredecek.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs'ta yapacağı kutlamaların yanı sıra 22-23 Mayıs tarihlerinde de satranç turnuvası düzenleyecek. Online gerçekleyecek turnuva Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği koordinasyonunda, chess adlı internet sitesi üzerinden yapılacak. - ANTALYA

19 Mayıs Akdeniz'e açılacak 30 tekneyle kutlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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