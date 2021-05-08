19 Mayıs'a özel Gençler Arası Satranç Turnuvası düzenlenecek
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19 Mayıs'a özel Gençler Arası Satranç Turnuvası düzenlenecek

19 Mayıs'a özel Gençler Arası Satranç Turnuvası düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençler Arası Satranç Turnuvası, 21 Mayıs Cuma günü çevrim içi düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençler Arası Satranç Turnuvası, 21 Mayıs Cuma günü çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, "chess.com" platformu üzerinden yapılacak turnuvaya, gençlik merkezi üyesi, lisanslı ve vizeli sporcular katılabilecek.

14 yaş ve altı, 14 yaş ve altı kadınlar, 18 yaş ve altı, 18 yaş ve altı kadınlar, açık ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuvanın başvuruları, 17 Mayıs Pazartesi günü 23.00'e kadar "gencizbiz.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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