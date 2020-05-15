19 Mayıs'a 'dijital' kutlama
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19 Mayıs'a 'dijital' kutlama

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının korona virüsü nedeniyle dijital ortamda yaşatılacağını söyledi.

19 Mayıs'a 'dijital' kutlama
15.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:13

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının korona virüsü nedeniyle dijital ortamda yaşatılacağını söyledi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene katılımcılar sosyal mesafeli bir şekilde katıldı. Korona virüsü salgını nedeniyle katılım sınırlı tutuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak şehit ve gaziler anıldı.

Kutlamalar hakkında konuşan İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Pandemi sonucunda bu yılki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları içinde bulunduğumuz şartlar ve ihtiyaçlar neticesinde farklı bir konsept ve yöntemle yürütülecektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek faaliyetlerin en önemli noktasını gençler ve sporcularla doğrudan yüksek etkileşim sağlayan uygulama ve içerikler oluşturacaktır. Böylelikle son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ülke genelinde negatif ruh halinin dağıtılarak bertaraf etmesi amaçlanmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan kutlamalarda geçmiş yıllardaki saha faaliyetlerinin dijital ortamlarda yaşatılması hedeflenmiştir. Gençlerin katılımını sağlayacağı yarışmalar, söyleşiler, konserler, milli mücadele ruhu, Gençlik ve spor bayramı hakkında bilgilendirici içerikler gerçekleştirilecektir. Gençlerin düşüncelerini paylaşabileceği etkinlik ve içerikler hazırlanacak. Spora teşvik için farklı konsept ve kurgular sosyal medyadan yayınlanacak kısıtlı sayıda da olsa mevcut şartların sağlandığı durumlarda saha etkinlikleri de yapılıp sosyal medyadan paylaşılacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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