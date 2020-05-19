19 Mayıs'a anlamlı kutlama...Başkanlar otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı
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19 Mayıs'a anlamlı kutlama...Başkanlar otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı

19 Mayıs'a anlamlı kutlama...Başkanlar otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Atatürk'ün bundan 101 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun'a çıkışının anısına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik...

19 Mayıs'a anlamlı kutlama...Başkanlar otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı
19.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:44

19 Mayıs'a anlamlı kutlama...Başkanlar otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Atatürk'ün bundan 101 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun'a çıkışının anısına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Bandırma'da yüzlerce araçlık konvoyla coşkulu bir şekilde kutladı.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl evlerden kutlanan bayramların heyecanını yaşatmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu da evlere taşıdı.

Tolga Tosun da eşlik etti

Çamlık'ta düzenlenen etkinliğin ardından Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere bundan 101 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun'a çıkışının anısına kutlamaların devamını Bandırma'da gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da eşlik etti.

Bandırma Milli Mücadele Ruhunu yeniden yaşadı

Bayraklarla donatılmış ilçenin cadde ve sokaklarında marşlar eşliğinde halkı selamlayan Başkanlara, Bandırma halkının ilgisi büyük oldu. Arkalarında yüzlerce araçlık konvoy, üstü açık otobüs üzerinde ellerinde Türk Bayraklarıyla, marşlar söyleyen Başkanları gören Bandırmalılar da balkonlarından marşlara eşlik ederek başkanları alkışlarla selamladı.

Bandırma caddelerinde; marşlar ve vatandaşların alkışlarla eşlik etmesiyle 19 Mayıs'taki Milli Mücadele ruhu yeniden yaşandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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