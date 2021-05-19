19 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:55 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Süper Lig Goller
09:35 Almanya Bundesliga Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:30 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Avrupa Stüdyosu
Kaynak: InterSinema.com