19 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 19 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Olimpiyat Yıldızları 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor 01:30 Liverpool - Manchester United 02:40 Olimpiyat Yıldızları 02:55 Spor Kitaplığı 03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra 03:10 Spor Kitaplığı 03:15 Fenerbahçe - Manisaspor 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:40 Olimpiyat Yıldızları 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Fransa - İtalya 07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya 08:40 Olimpiyat Yıldızları 08:50 Bir Oyundan Fazlası 08:55 Takvim Yaprakları 09:00 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Kamu Spotu Evde Spor 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Belçika - İtalya 10:30 Unutulmaz Maçlar 11:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 Olimpiyat Yıldızları 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Arjantin - Kolombiya 12:15 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye - Sırbistan Yarı 12:15 Türkiye - Sırbistan 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:50 Olimpiyat Yıldızları 14:55 Kamu Spotu İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 89 - 90 15:00 Lig Hatırası88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Efsanelerin İzinde 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye 16:00 Fenerbahçe - Manisaspor 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Olimpiyat Yıldızları 18:55 Kamu Spotu İşte Spor 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:55 Kamu Spotu Evde Spor 21:00 Lig Hatırası88 - 89 21:00 Lig Hatırası 88 - 89 21:00 Lig Hatırası 89 - 90 21:25 Ustalara Saygı 21:50 Napoli - Lazio 21:50 Juventus - Roma 21:50 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma 22:00 Spor Akşamı 23:00 Türkiye - Andorra 23:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa 23:00 Türkiye - Fransa Kaynak: InterSinema.com