19 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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19 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

19 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

19 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
19.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Olimpiyat Yıldızları

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor

01:30 Liverpool - Manchester United

02:40 Olimpiyat Yıldızları

02:55 Spor Kitaplığı

03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra

03:10 Spor Kitaplığı

03:15 Fenerbahçe - Manisaspor

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

05:00 Unutulmaz Maçlar

06:40 Olimpiyat Yıldızları

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - İtalya

07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya

08:40 Olimpiyat Yıldızları

08:50 Bir Oyundan Fazlası

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Kamu Spotu Evde Spor

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Belçika - İtalya

10:30 Unutulmaz Maçlar

11:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Olimpiyat Yıldızları

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Arjantin - Kolombiya

12:15 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye - Sırbistan Yarı

12:15 Türkiye - Sırbistan

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:50 Olimpiyat Yıldızları

14:55 Kamu Spotu İşte Spor

15:00 Lig Hatırası 89 - 90

15:00 Lig Hatırası88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Efsanelerin İzinde

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye

16:00 Fenerbahçe - Manisaspor

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Olimpiyat Yıldızları

18:55 Kamu Spotu İşte Spor

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:55 Kamu Spotu Evde Spor

21:00 Lig Hatırası88 - 89

21:00 Lig Hatırası 88 - 89

21:00 Lig Hatırası 89 - 90

21:25 Ustalara Saygı

21:50 Napoli - Lazio

21:50 Juventus - Roma

21:50 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma

22:00 Spor Akşamı

23:00 Türkiye - Andorra

23:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa

23:00 Türkiye - Fransa

Kaynak: InterSinema.com

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