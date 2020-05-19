19 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Olimpiyat Yıldızları
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
01:30 Liverpool - Manchester United
02:40 Olimpiyat Yıldızları
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra
03:10 Spor Kitaplığı
03:15 Fenerbahçe - Manisaspor
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Olimpiyat Yıldızları
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - İtalya
07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya
08:40 Olimpiyat Yıldızları
08:50 Bir Oyundan Fazlası
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Belçika - İtalya
10:30 Unutulmaz Maçlar
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Olimpiyat Yıldızları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Arjantin - Kolombiya
12:15 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye - Sırbistan Yarı
12:15 Türkiye - Sırbistan
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:50 Olimpiyat Yıldızları
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
16:00 Fenerbahçe - Manisaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Olimpiyat Yıldızları
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:55 Kamu Spotu Evde Spor
21:00 Lig Hatırası88 - 89
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:00 Lig Hatırası 89 - 90
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Napoli - Lazio
21:50 Juventus - Roma
21:50 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma
22:00 Spor Akşamı
23:00 Türkiye - Andorra
23:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa
23:00 Türkiye - Fransa
Kaynak: InterSinema.com