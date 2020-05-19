19 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
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19 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

19 Mayıs 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

19 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
19.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:10 Erkenci Kuş

04:10 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Erkenci Kuş

10:00 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Garip

20:00 Kurtarıcı

22:30 Kurtarıcı

22:45 Hayat Sevince Güzel

Kaynak: InterSinema.com

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