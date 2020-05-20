19 Mayıs 2020 Haberleri
19 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
20.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:18
- TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
- Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
- Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
- Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
- Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
- 19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
- 18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
- 15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
- Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
- Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
- Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
- Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
- Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
- Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
- Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
- Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
- TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
- Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
- Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
- Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
- WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
- ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
- Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
- Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
- Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
- Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
- Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
- Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
- Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
- Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
- ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
- George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
- Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
- Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
- Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
- Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
- Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
- Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor