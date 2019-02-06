Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında Samsun çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirecek spor etkinlikleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şubat ayı içinde Samsun'da "Eskrim U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuvası", 2019 Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 2019 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini belirten Kasapoğlu, Samsun'da bu hafta iki Türkiye şampiyonası yapılacağına işaret etti.

Türkiye 14 Yaş Altı Açık Eskrim Şampiyonası'nın 9-19 Şubat, Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın da 7-10 Şubat tarihlerinde yapılacağını aktaran Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Milli Mücadele'nin başlangıcı olan ve Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yıl etkinliklerinde spor faaliyetlerine yoğunluk veriyoruz. Yüzüncü yıl etkinlikleri, 'Kurtuluştan, Şahlanışa' sloganıyla desteklenecek. Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun'a geldiğinde 100. yıl etkinliklerinin 4 yıl süreceğini söylemişti. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadele'yi başlatması kapsamındaki etkinlikler 1 yıl sürecek. Sonrasında Meclis'in kuruluşu ve Cumhuriyetin ilanı etkinlikleri bir bayram ve şenlik havası içinde olacak. Yani bu organizasyonlar bir yıl değil 4 yıl sürecek."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Samsun'da halkı spora teşvik etmek için çalıştıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Samsun'da herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. Spor yaptırarak hastalık oranlarını düşürmeyi amaçlıyoruz. Samsun'da 91 tane spor tesisi var. Sporu tabana yayma çalışmalarımız devam ediyor. Halka sporu sevdireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA