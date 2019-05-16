19 Mayıs 1919'un 100. Yılı - Samsun'a Gidecek Gemi Törenle Uğurlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törenle uğurladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törenle uğurladı.
Kaynak: AA