19 Mayıs 1919'un 100. Yılı - Samsun'a Gidecek Gemi Törenle Uğurlandı

19 Mayıs 1919'un 100. Yılı - Samsun'a Gidecek Gemi Törenle Uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törenle uğurladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törenle uğurladı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et