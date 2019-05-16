19 Mayıs 1919'un 100. Yılı - Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a gidecek gemide bulunan temsilci gençler ve başarılı sporcuları Sarayburnu'nda düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA