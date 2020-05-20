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19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı

- 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı.

20.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:18

- 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, şampiyon atletler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen dijital koşu projesiyle tüm Türkiye'yle birlikte kutladı. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, proje kapsamında gerçekleştirilen ve 19 saat, 19 dakikalık tarihi koşusunda toplamda 188.12 km kat etti.

22 saat boyunca süren canlı yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra aralarında Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Eda Tuğsuz'un da yer aldı. 61 isim ve kurum, 12 ülke 71 şehirden 700 bayrak koşucusu ve toplamda 1800 koşucu; koşarak Aykut Çelikbaş'ın bu tarihi yolculuğuna ortaklık etti.

Bakan Kasapoğlu: "Tarihi bir koşu"

Organizasyonun canlı yayınına video bağlantısıyla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Değerli genç arkadaşlarım; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Bu yıl farklı bir 19 Mayıs'ı yaşıyoruz fakat bu asla bayram coşkusunu, bayram heyecanını hissetmemiz için bir engel değil. Bu yıl hep birlikte dijital ortamda bir tarihi koşuya imza atacağız. Başarılı sporcularımızla beraber, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bütün Türkiye, evlerinde; bağımsızlığımız için, demokrasimiz için, istiklalimiz için koşacak. İyilik için koşacak ve koşu etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. 19 Mayıs'ı coşkuyla evlerimizde kutlarken, salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına hep birlikte omuz vereceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Fatih Çintimar: "İnsanın sınırlarını aşan bir durum"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, "Konuşurken bile içim titriyor. 19 saati aşan bir süre boyunca sadece ayakta durmak bile bir insanın sınırlarını aşan bir durumken, değerli Aykut Çelikbaş hem uykusuzlukla hem hava şartlarıyla mücadele ederek 188 km koştu. Bu anlamlı mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yüreğine, ayağına, canına sağlık. Seni seviyoruz. Tüm Türkiye bütün atletizm camiası seninle birlikteydik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Milli mücadelemizi başlatmak için Samsun'a çıkışının 101. yılında, onların zor şartlarda ortaya koymuş olduğu mücadeleye dikkat çekebilmek için sen de canınla, dişinle bu mücadeleyi verdin. Kucak dolusu sevgilerle kutluyorum. Bu etkinlikte emeği bulunan, bize destek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Aykut Çelikbaş da organizasyonda destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında; 19-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Gençlik Haftası Sanal Yarışları sayesinde bayram coşkusu tüm hafta boyunca devam edecek.

19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı

Kaynak: İHA

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