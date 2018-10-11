19 Mayıs 1919 100. Yıl Kutlamaları İçin Önemli Gelişme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 19 Mayıs 1919 100. yılı kutlamalarını himayesine aldığını açıkladı.

Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan başkanlığında, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları için Ankara'da bir dizi görüşmeler yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki heyet bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek çok önemli kararlar aldılar.

"Gururlanacağımız etkinlikleri Samsun olarak birlikte yapacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Milli Mücadelemizin 100. yıl kutlamaları için ilk andan itibaren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan Hanımefendi ile istişare içerisindeyiz. 100. yıl kutlamalarını Milli Mücadele ruhumuza, ülkemize ve Samsunumuza en güzel yakışacak ve gururlanacağımız bir şekilde yapmak için Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamalarının Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılmasını arzu ettik. Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz, milletvekillerimiz ve bizlerin bu ortak arzusu Genel Başkan Yardımcımız tarafından Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildi. Cumhurbaşkanımız Milli Mücadelemizin 100. yıl kutlamalarını himayelerine almıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu müjdeli gelişmenin ardından Genel Başkan Yardımcımızın koordinesi ile Valimiz Sayın Osman Kaymak ile birlikte Ankara'ya gittik. Genel Başkan Yardımcımız ile birlikte Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Prof.Dr. Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte olduk. Çok önemli görüşmeler yaptık. Milli mücadelemizin başladığı Samsunumuzda 100. Yıl kutlamaları kapsamında hazırlıklara başladık. Neler yapılacağı konusunda görüş alış verişi yaptık. Komisyonların kurulmasına karar verdik. Bu güzel ve anlamlı görüşme ve sonuçlar için Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan'a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, Gençlik ve spor bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hep beraber 19 Mayıs 2019"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Samsun olarak hep beraber olacağız. Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, OMÜ ve Samsun Üniversitelerimiz ile üniversitemizin güzel sanatlar fakültesi, ilçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, il ve ilçe protokollerimiz, siyaset kurumları, resmi kurum ve kuruluşlar, il ve ilçe müdürlüklerimiz sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız, basınımız ve toplumumuzun her kesimi ile Milli Mücadelemizin başlangıcının 100.yılına birlikte hazırlanacağız." - SAMSUN