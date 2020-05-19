19 Mayıs 19.19'da coşkuyla kutlandı 19 Mayıs 19.19'da coşkuyla kutlandı 19 Mayıs 19.19'da coşkusu drone ile görüntülendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılan balkondan İstiklal Marşı okuma uygulaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gerçekleştirildi.

19 Mayıs 19.19'da coşkuyla kutlandı 19 Mayıs 19.19'da coşkusu drone ile görüntülendi İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılan balkondan İstiklal Marşı okuma uygulaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 19. 19'da balkonlara çıkılacağını duyurmuştu. İstanbul'da binlerce vatandaş bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal marşı okudu. O anlar havadan görüntülendi. Kaynak: İHA