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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor

19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

19.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:08
19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.

FENERBAHÇE

11: 00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacakKayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak

KAYSERİSPOR16: 30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAYÇaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek

BAŞAKŞEHİRAlanyaspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Göztepe maçı hazırlıkları sürecek

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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