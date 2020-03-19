19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi
TFF İCRA KURULU TOPLANTISI Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
19.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:08
TFF İCRA KURULU TOPLANTISI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.
FENERBAHÇE11: 00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacakKayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak
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GALATASARAYÇaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek
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Kaynak: DHA