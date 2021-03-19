19 Mart cuma namazı saat kaçta? Gaziantep, Samsun, Nevşehir, Isparta cuma namazı saati

19 Mart 2021 cuma namazı saat kaçta? Gaziantep, Samsun, Nevşehir, Isparta cuma namazı saatleri - Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma vakti ne zaman?

19 Mart cuma namazı saat kaçta? Gaziantep, Samsun, Nevşehir, Isparta cuma namazı saati Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Şimdi bazı illerimizde cuma ne zaman okunur onu paylaşalım.

19 MART 2021 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Önümüzdeki 19 Mart günü Cuma günüdür ve bugün Cuma namazı kılınacaktır. Şimdiden herkesin Cuma günü mübarek olsun. Hayırlı cumalar!

Cuma namaz vakti çok merak edilen vakitlerdendir. Çünkü camiye geç gidildiğinde camide yer olmayabiliyor. Bu bakımdan vatandaşlar namaza erken gitmek cuma ezanı saatini tam olarak bilmek istiyorlar. Şimdi bazı illere göre 19 Mart Cuma günü namazının vakitlerini paylaşalım.

19 Mart 2021 Cuma Ezan Vakitleri

Nevşehir Cuma Namazı Vakti: 12:54

Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:43

Isparta Cuma Namazı Vakti: 13:11

Samsun Cuma Namazı Vakti: 12:48

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:17

Ankara Cuma Namazı Vakti : 13:01

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:24

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:17

Konya Cuma Namazı Vakti : 13:03

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:10

Van Cuma Namazı Vakti : 12:19

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:34

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:08

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13:06

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZİ VAKTİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

19 MART 2021 CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma ezan saati yukarıda paylaştığımız şekildedir. 19 Mart Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 13:17 saatinde, İzmir'de 13:24 saatinde, Ankara'da 13:01 saatinde okunmaktadır. Diğer illerin namaz vakitlerine de yukarıda paylaştığımız gibi bakabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin.

Cuma ezanı öğle ezanı vaktinde okumaktadır. Yani öğlen namazı ne zaman okunup kılınıyorsa Cuma namazı da o zaman kılınır. Namaza yetişmek için erkenden çıkmak gerekmektedir. Ezan okumaya yakın giderseniz camide yer bulamayabilirsiniz. Özellikle koronavirüslü dönemde camilerde sosyal mesafe kuralı uygulandığı için yer bulmak daha zor olur. Bu bakımdan erkenden camiye gitmekte fayda vardır.

Cuma vakti sela okunduktan az bir zaman sonra imam sohbet verebilir. Genelde her camide imamlar cuma selasından sonra vaaz vermektedir. Camiye erkenden gidip vaazı dinleyebilirsiniz.

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

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CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olmaktadır:

1.) Müslüman olmak

2.) Akıllı olmalı

3.) Ergenlik çağına gelmiş olmak

4.) Erkek olmak

5.) Hür ve serbest olmak

6.) Mukim olmak (misafir olmamak)

7.) Sağlıklı olmak

8.) Kör olmamak

9.) Ayakları sağlam olmak