19 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 19 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 19 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

19 MART CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep hariç) ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi (il merkezi, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık), yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE 2°C, 9°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu

İSTANBUL 5°C, 10°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa Yakasının kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 8°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 11°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR 7°C, 16°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 6°C, 15°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 1°C, 11°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 11°C, 17°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA 0°C, 12°C Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA -2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA 0°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 9°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU -1°C, 8°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 13°C Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 10°C Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 11°C Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 3°C, 9°C Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyıları yağmur, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜMÜŞHANE -1°C, 10°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 12°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM -7°C, 3°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ 3°C, 8°C Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS -7°C, 3°C Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN 0°C, 7°C Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 3°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

19 MART CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları ve Kırklareli'nin doğusu ile Sakarya çevrelerinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmini ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

19 MART CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; bugün akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yağmur, Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, yarın öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırıkkale çevrelerinde yağmur, Ankara, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yağmurla başlayan yağışların akşam saatlerinde soğumayla birlikte karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneybatı batı yönlerden hafif, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette ve kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği beklenmektedir.

19 MART CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlar, İzmir il geneli, Manisa il merkezi ile Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gölmarmara, Saruhanlı ve Alaşehir ilçeleri ile Aydın il merkezi, Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esecek.

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