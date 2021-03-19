19 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Mart 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 UEFA Avrupa Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 UEFA Avrupa Ligi
04:45 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:45 Süper Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Sanal Direktör
14:00 Maç Saati
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Karagümrük - HK Kayserispor
16:45 Süper Lig
17:00 Karagümrük - HK Kayserispor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 beUNITED
Kaynak: InterSinema.com