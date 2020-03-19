19 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı 19 Mart 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doya Doya Moda 02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz 03:00 Doya Doya Moda 04:30 Gel Konuşalım 05:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 05:05 Oynat Bakalım 06:30 Oynat Bakalım 06:45 8'de Sağlık 07:00 8'de Sağlık 08:00 Gel Konuşalım 10:45 Survivor Panorama 2020 13:00 Doya Doya Moda 16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 23:15 Eser Yenenler Show Kaynak: InterSinema.com