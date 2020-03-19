19 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
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Seksenler, TV

19 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

19 Mart 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

19.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 06:45
19 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

00:15 Seddülbahir 32 Saat Özel

00:55 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:50 Seksenler

03:05 Seksenler

03:20 İyilik Kulübü

03:50 1'de Bugün

04:05 Aileler Yarışıyor

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Dizi

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:15 3'te 3 Tarih

Kaynak: InterSinema.com

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