19 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 19 Mart 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Dizi 00:15 Seddülbahir 32 Saat Özel 00:55 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:50 Seksenler 03:05 Seksenler 03:20 İyilik Kulübü 03:50 1'de Bugün 04:05 Aileler Yarışıyor 05:35 İncir Ağacı 06:35 Yeşil Deniz 09:30 İyi Fikir 11:30 1'de Bugün 11:40 Kralın Kızı 13:00 Aileler Yarışıyor 15:15 İncir Ağacı 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Dizi 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 23:15 3'te 3 Tarih Kaynak: InterSinema.com