19 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Futbol Aklı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Avrupa Yolunda
05:25 Spor Kitaplığı
05:25 Spor Atlası
05:30 Almanya'dan Futbol
05:35 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 TFF 1. Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Panorama
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
22:30 Aktüel Futbol
23:00 Premier Futbol
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: InterSinema.com