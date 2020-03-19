19 Mart 2020 Fox Yayın Akışı 19 Mart 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:30 Yasak Elma 01:30 Zümrüdüanka 03:00 Temizlik Benim İşim 04:30 Zuhal Topal’la Sofrada 06:00 Her Yerde Sen 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 Yasak Elma 13:45 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Öğretmen 20:00 Mucize Doktor 23:15 Baraj Kaynak: InterSinema.com