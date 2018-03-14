19. Marex Fuarı Açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Turistik İşletmeler Donanımı Tekstil Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı (MAREX) 19. kez kapılarını açtı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından organize edilen, KOSGEB desteğiyle Capris AVM fuar ve sergi alanında açılan fuara 45 firma katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, fuarın hem turizmciyi desteklediğini hem de moral verdiğini dile getirdi.

Fuarla ilçeye hareket geldiğini öne süren Öner, bu yıl iyi bir turizm sezonu geçireceklerini savundu.

MARFO Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan da fuarda gıda firmalarının yanı sıra yeni sektörlerin de eklendiğini belirterek, "İmalatçı ve ithalatçı firmalar katılıyor. Çok güzel başladık. Katılım ve ziyaretçilerden memnunuz. Marmaris'in turizmine, firmalarına destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fuar, 17 Mart'ta sona erecek.