30.10.2019 16:30

19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, 11-15 Kasım tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi SDKM'de başlıyor.

Çatalhöyük Sinema Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, çok sayıda gösterim ve söyleşi, sinemaseverleri bekliyor.

Belgesel, kurmaca, animasyon, deneysel ve uluslararası kategori alanlarında filmlerin yarışacağı "Kısa-ca", birbirinden farklı gösterim, söyleşi ve atölye çalışmaları izleyicileri bekliyor.

Kısa-ca, jürisinde yer alan akademisyenler ve sinema emekçilerinin oylarıyla dereceye giren filmlere ödül takdimiyle sona erecek.

Festival boyunca Selçuk Üniversitesi SDKM, Çatalhöyük Sinema Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde ulusal ve uluslararası pek çok yapımın gösterimi yapılacak.

Kaynak: AA