19 kilo esrar ele geçirildi
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19 kilo esrar ele geçirildi

19 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu girişini önlemek için D-400 karayolunda uygulama başlattı. Bu sırada gelen bir otomobilden şüphelenen polis aracı durdurup hassas burunlu narkotik köpeği Tinga ile arama başlattı. Tinga bir süre sonra otomobilin bagaj kısmına tepki verdi. Polis bagajı açtığında poşet içinde 19 kilo 200 gram esrar buldu. Polis otomobil sürücüsü Mustafa Y.'yi (30) gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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