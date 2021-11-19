19 Kasım Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 19 Kasım Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Kasım Cuma İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8058377

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk/ YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 19/11/2021 01:00:00 - 19/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8058359

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk/ İSLAMBEY mah BAĞCI, BENGİALP, DUATEPE, ERSAN, LALEGÜL, MECİDİYE, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8018323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ ÜNİVERSİTE mah BAĞCI, BAĞLARİÇİ, CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MAREŞAL, MEKTEP, SARIGÜL sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah RIHTIM sk bölgelerinde 19/11/2021 00:30:00 - 19/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8062413

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, RAHMİ REİS, YÜCEL sk bölgelerinde 19/11/2021 10:00:00 - 19/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8062355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1010., 1047. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8062349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2231. sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8026700

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 19/11/2021 09:00:00 - 19/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 8026701

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1718., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 19/11/2021 14:00:00 - 19/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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