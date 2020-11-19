19 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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19 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:00
19 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 19 Kasım Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 KASIM PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.11.2020 10:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Feneri Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Baklacı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.11.2020 13:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.11.2020 14:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.11.2020 14:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Kadıköy Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 19.11.2020 11:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Esenevler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.11.2020 14:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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