19 Kasım günlük korona tablosu! covid 19 saglik gov tr 19 Kasım 2021 son dakika verileri açıklandı. 19 Kasım Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 19 Kasım Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 19 Kasım Cuma korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

19 Kasım verileri açıklandı. Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. Bakan Koca, "Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." dedi.

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

19 Kasım Cuma günü vaka sayısı açıklanmadı.

19 KASIM CUMA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

19 KASIM CUMA TEST SAYISI

19 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

19 KASIM CUMA GERÇEK VAKA SAYISI

19 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı

19 KASIM CUMA VEFAT SAYISI

19 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.

18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 18 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 22 bin 234 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229'den 226'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 538 olurken toplam 357 bin 223 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz." dedi.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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