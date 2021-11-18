TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, belediye olarak kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak birçok hizmet ve uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Üretime katılmak, katkı sağlamak isteyen kadınlara her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirten Yalçın, şunları ifade etti:

"Kadınlarımızın üretime katılması, özellikle ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlaması önemli bir konu. Belediye olarak bu hususta gerekli katkıyı sağlıyoruz. Bu çerçevede Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı kurduk. Burada başta ev hanımlarımız olmak üzere kadınlarımız, evlerinde veya mini atölyelerinde ürettikleri çeşitli ürünleri alıcıyla buluşturuyor. El emeği göz nuru ürünleri paraya dönüştürüp ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında düzenlediğimiz kurslarla kadınlarımızın hem boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini hem de geçimlerine katkı sağlayacak bir beceri kazanmalarını hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor, Kadın Girişimciler Günü'nü kutluyorum."

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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