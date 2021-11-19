19 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
19 Kasım 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İtalya Serie A Özetler
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Goller
13:40 İspanya La Liga Goller
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:50 İtalya Serie A Goller
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:00 İleri Üçlü
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