19 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Kasım Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31664 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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19 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Kasım Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31664 sayılı Resmi Gazete

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19 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Kasım Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31664 sayılı Resmi Gazete

19 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Kasım Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 19 Kasım 2021 Cuma Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 19 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Kasım Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4813)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik?Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2021/543)

YÖNETMELİKLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 02/09/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/11/2021 Tarihli ve 10567, 10568, 10569 ve 10570 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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